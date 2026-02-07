Haberler

Trump: İran ile çok iyi görüşmeler yaptık

Trump: İran ile çok iyi görüşmeler yaptık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman'da yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Tahran'ın anlaşma yapma isteğinin arttığını belirtti. Trump, nükleer silahların kesinlikle kabul edilmeyeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman'da yapılan ilk görüşmeyi değerlendirerek, "İran ile çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Florida'ya seyahati sırasında başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirten Trump, sürecin olumlu ilerlediğini kaydetti. Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran ile de çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini ve yakında varacağını hatırlatan Trump, sürecin aceleye getirilmeyeceğini vurguladı. Trump, "Venezuela'yı hatırlarsanız, bir süre beklemiştik ve acelemiz yok. Bolca zamanımız var" değerlendirmesinde bulundu. İran ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, buna karşın "Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık. Buna göre herkes kartlarını biliyor" uyarısını yaptı.

Trump, kabul edilebilir bir anlaşma görmeyi istediğini ancak kırmızı çizginin 'nükleer silah' olduğunu yineleyerek, "Her şeyden önce, nükleer silah olmayacak" dedi. Tahran yönetiminin şu an anlaşmaya, öncesine göre çok daha istekli olduğunu savunan Trump, tarafların sonuçları görmek adına önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmeyi planladığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha! Tarih bile verildi
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Rusya'ya nota
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Rusya'ya nota
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler