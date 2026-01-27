Trump: İran Anlaşma Yapmak İstiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'da güçlü bir donanma varlığı bulundurduklarını belirten Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ve birçok kez kendilerini aradığını ifade etti. Diplomasinin hala bir seçenek olduğunu vurgulayan Trump, İran'ın konuşmak istediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığını söyleyen Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" ifadelerini kullandı.
Diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini aktaran Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" diye konuştu.