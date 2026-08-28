Trump: İran Görüşmek İçin Yalvarıyor, Çökmekte Olan Bir Ülke
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İran'ın 'çökmekte olan bir ülke' olduğunu savunarak, görüşme talebinin kendisinden değil İran'dan geldiğini ve İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını iddia etti. Trump, Fox News muhabirinin haberini de 'hatalı' olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'çökmekte olan bir ülke' olduğunu savunarak, "Görüşmek isteyen ben değilim, onlar. Hatta anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fox News muhabiri Jonathan Hunt'ın İran ile ilgili hazırladığı habere tepki gösterdi. Hunt'ın haberini 'hatalı' olarak niteleyen Trump, "Görüşmek isteyen ben değilim, onlar. Hatta bir anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.
Trump, ayrıca İran'ın 'çökmekte olan bir ülke' olduğunu iddia eden bir paylaşımda daha bulundu.