Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 6. gününe girdi.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

ABD DEVREYE GİREBİLİR

İran'ın nükleer tesislerini yok etmeye çalışan İsrail ordusu, yerin metrelerce altındaki sığınaklara erişmekte güçlük yaşarken bu konuda ABD'nin devreye girebileceği iddiaları ortaya atıldı.

TRUMP'IN HAYALİNDE GBU-57 KULLANMAK VAR

İran'ın nükleer silah elde etmeye çok yakın olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmaya hazır olduğunu belirtirken İsrail'in ulaşamadığı yerin 2 bin metre altındaki nükleer tesisleri vurmak için GBU-57 bombalarını kullanabileceği ifade ediliyor.

60 METRE DERİNLİKTEKİ KAYALARI DELEBİLİYOR

Trump, İran'a karşı kullanmak için sabırsızlandığı bombaları uçaklara donatırken nükleer silahtan farksız olan GBU-57, yani Dev Mühimmat Delici (Massive Ordnance Penetrator), yaklaşık 13 bin 600 kilogram ağırlığında ve 60 metre derinlikteki kayaları delmek üzere tasarlandı.

DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMADI

Bu dev bomba, daha önce hiç kullanılmadı ve nükleer olmayan en güçlü mühimmatlardan biri. Zira GBU-57, nükleer silahların siyasi risklerini taşımadan benzer etkiyi yaratacak şekilde geliştirildi.

FORDO NÜKLEER TESİSİNİ DE VURABİLİR

Uzmanlar, bu bombanın özellikle İran'ın dağ altına gömdüğü Fordo uranyum zenginleştirme tesisi gibi hedeflere ulaşma konusunda en etkili araç olduğunu söylüyor. Şu anda ABD ordusunda bu bombalardan yaklaşık 20 adet bulunuyor ve B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla taşınmak üzere hazırda bekletiliyor.