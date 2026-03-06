Haberler

Trump: İran'a kara birlikleri göndermek zaman kaybı

Trump: İran'a kara birlikleri göndermek zaman kaybı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken ABD Başkanı Donald Trump, İran'a kara birlikleri gönderilmesi seçeneğini "zaman kaybı" olarak nitelendirdi. Trump, İran'ın savaşta büyük kayıplar verdiğini savunurken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yabancı kara birliklerinin ülkeye girmesinin felaket olacağı yönündeki uyarısını da "boşa söylenmiş bir yorum" olarak değerlendirdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ABD kara birliklerinin gönderilmesi seçeneğini değerlendirmenin şu aşamada zaman kaybı olacağını söyledi.
  • Trump, İran'ın savaşta donanması dahil her şeyini kaybettiğini öne sürdü.
  • Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İran'a yabancı kara birliklerinin gönderilmesinin felaket olacağı uyarısını boşa söylenmiş bir yorum olarak nitelendirdi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a kara harekâtı ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İran'a ABD kara birliklerinin gönderilmesi seçeneğini değerlendirmenin şu aşamada "zaman kaybı" olacağını söyledi.

ABD'li yayın kuruluşu NBC'ye telefonla konuşan Trump, İran'ın savaşta büyük kayıplar verdiğini öne sürerek, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ'NİN SÖZLERİNE YANIT: BOŞ YORUM

Trump ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İran'a yabancı kara birliklerinin gönderilmesinin işgalciler için felaket olacağı yönündeki uyarısını da küçümsedi. ABD Başkanı, Arakçi'nin sözlerini "boşa söylenmiş bir yorum" olarak nitelendirdi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'da çatışmaların giderek tırmandığı ve İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü bir dönemde geldi. Bölgedeki gelişmeler, savaşın daha geniş bir cepheye yayılıp yayılmayacağına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

Bu füze İsrail'e fırlatıldı! Üzerinde yazanlar ise her şeyi anlatıyor
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp

Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi