Trump'tan İngiltere'ye Hürmüz eleştirisi: 'Hiç memnun değilim'

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için yaptığı askeri yardım çağrısını reddeden İngiltere'yi eleştirdi; "Onlardan hiç memnun değilim" dedi.

Trump, 16 Mart'ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İngiltere'den "memnun olmadığını" belirterek ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına "coşkuyla dahil olması gerektiğini" belirtti.

Trump, "Beni büyük hayal kırıklığına uğratan bazı ülkeler var" dedi.

Washington'da konuşan Trump, İngiltere'nin savaşa yönelik tutumuna "çok şaşırdığını" belirtti ve Ukrayna'daki ortak çalışmalarına dikkat çekti.

Trump, "müttefiklerin Rolls-Royce'u" olarak tanımladığı İngiltere için "Bence dahil olacaklar, evet belki, ama coşkulu bir şekilde dahil olmalılar" dedi.

Dünya liderlerini boğazdan nakliye geçişleri için askeri yardım yapmaya çağıran ABD Başkanı 15 Mart'ta Financial Times gazetesine verdiği roportajda "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmezlerse NATO'yu kötü bir gelecek bekliyor" demişti.

İngiltere'yi de eleştiren Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz İran'daki tehlikeyi etkisiz hale getirir getirmez 'Tamam, iki gemi gönderiyoruz' dediler. Ben de 'Bu gemilere savaşı kazanmadan önce ihtiyacımız vardı, kazandıktan sonra değil' dedim."

Trump'ın çağrısına tepki gösteren İngiliz Başbakanı Keir Starmer, 16 Mart'ta yaptığı konuşmada, "Açık konuşayım bu savaş NATO misyonu olarak düşünülmedi ve öyle de olmayacak" dedi.

Starmer "Daha geniş bir savaşın içine çekilmeyeceğiz" diye ekledi.

İngiltere'nin bölgede mayın avlama gemileri bulundurduğunu söyleyen Starmer, hangi önlemlerin alınacağına dair henüz bir karar vermediğini söyledi.