Trump'ın Kuzey Carolina'daki Noel dansı viral oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'nın Rocky Mount kentinde bulunan Rocky Mount Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Ancak Trump'ın benzin, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaç maddelerinin maliyetini düşürmeye yönelik planları, salondan çok sosyal medyada yankı bulmadı. Gecenin asıl gündemi, Trump'ın sahnedeki ilginç dans figürleri oldu.

EKONOMİNİN FATURASINI BİDEN'E KESTİ

Rocky Mount Etkinlik Merkezi'nde destekçilerine seslenen Trump, benzin ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin maliyetini düşürme planlarından söz etti. Ülkedeki ekonomik sıkıntıların sorumluluğunu ise Biden yönetimine yükledi.

DANS FİGÜRLERİ İLGİ ÇEKTİ

Ancak Trump miting sonunda çalan müzikle birlikte dans etmeye başlayınca salonun havası da değişti. Başkan'ın sahnededaha önce de pek farklı yerde sergilediği performansla dans etmesi akıllarda verdiği mesajlardan daha çok yer etti.

Noel dönemi öncesinde sergilenen bu dans, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcıların bir bölümü Trump'ın bu tavrını "samimi ve eğlenceli" bulurken, bazıları ise ekonomik mesajların gölgede kalmasını eleştirdi.

Trump'ın Rocky Mount ziyareti, 2026 ara seçimleri öncesinde siyasi açıdan kritik bir eyalet olan Kuzey Carolina'da seçmenle temas kurma amacı taşısa da, miting hafızalara daha çok "Noel dansı" ile kazındı.