Trump'ın hedefindeki yeni lider: Akıllansa iyi olur, yoksa sırada o var

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Latin Amerika liderlerine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında "günleri sayılı" ifadelerini kullanan Trump, bu kez rotayı Kolombiya lideri Gustavo Petro'ya çevirdi.

"ABD'YE DÜŞMANCA DAVRANIYOR"

Trump, Petro'nun ABD'ye karşı düşmanca tutum sergilediğini iddia ederek, "ABD'ye oldukça düşmanca davranıyor. Akıllı olmazsa başına büyük belalar açacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamaları sırasında Petro'nun "akıllanması gerektiğini" vurgulayan Trump, aksi halde Maduro'nun ardından sıradaki hedef olacağını dile getirdi.

"KOLOMBİYA KOKAİN ÜRETİP ABD'YE SATIYOR" İDDİASI

Trump, Kolombiya'nın uyuşturucu üretimi nedeniyle ABD için tehdit oluşturduğunu öne sürerek, "Kolombiya çok fazla uyuşturucu üretiyor. Kokain fabrikaları var. Kokain yapıyorlar ve doğrudan ABD'ye satıyorlar. Yani akıllansa iyi olur. Yoksa sırada o var. Umarım dinliyordur, sıra ona gelecek." şeklinde tehdit etti.

TRUMP DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

Trump'ın Kolombiya liderine yönelik sert çıkışı ilk değil. Ulusal basında yer alan haberlere göre Trump, Petro'yu daha önce de defalarca "yasa dışı uyuşturucu satıcısı" olarak nitelendirmiş ve Maduro'yla yaşanan gerilimin ardından Petro'nun "sıradaki hedef" olabileceği imasında bulunmuştu.

Son açıklaması ise söylemin tonunu daha da yükselterek Washington–Bogota hattında yeni bir gerilim ihtimalini gündeme taşıdı.