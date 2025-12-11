Haberler

Trump'ın hedefindeki yeni lider: Akıllansa iyi olur, yoksa sırada o var
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu sert ifadelerle hedef aldı. Petro'nun "akıllı davranmaması halinde başına büyük belalar açacağını" söyleyen Trump, "Kokain yapıyorlar ve doğrudan ABD'ye satıyorlar. Yani akıllansa iyi olur. Yoksa sırada o var." tehdidinde bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya lideri Gustavo Petro'nun ABD'ye düşmanca davrandığını iddia etti.
  • Donald Trump, Kolombiya'nın çok fazla uyuşturucu ürettiğini ve kokaini doğrudan ABD'ye sattığını öne sürdü.
  • Donald Trump, Gustavo Petro'nun akıllanmazsa Maduro'nun ardından sıradaki hedef olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Latin Amerika liderlerine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında "günleri sayılı" ifadelerini kullanan Trump, bu kez rotayı Kolombiya lideri Gustavo Petro'ya çevirdi.

"ABD'YE DÜŞMANCA DAVRANIYOR"

Trump, Petro'nun ABD'ye karşı düşmanca tutum sergilediğini iddia ederek, "ABD'ye oldukça düşmanca davranıyor. Akıllı olmazsa başına büyük belalar açacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamaları sırasında Petro'nun "akıllanması gerektiğini" vurgulayan Trump, aksi halde Maduro'nun ardından sıradaki hedef olacağını dile getirdi.

"KOLOMBİYA KOKAİN ÜRETİP ABD'YE SATIYOR" İDDİASI

Trump, Kolombiya'nın uyuşturucu üretimi nedeniyle ABD için tehdit oluşturduğunu öne sürerek, "Kolombiya çok fazla uyuşturucu üretiyor. Kokain fabrikaları var. Kokain yapıyorlar ve doğrudan ABD'ye satıyorlar. Yani akıllansa iyi olur. Yoksa sırada o var. Umarım dinliyordur, sıra ona gelecek." şeklinde tehdit etti.

TRUMP DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

Trump'ın Kolombiya liderine yönelik sert çıkışı ilk değil. Ulusal basında yer alan haberlere göre Trump, Petro'yu daha önce de defalarca "yasa dışı uyuşturucu satıcısı" olarak nitelendirmiş ve Maduro'yla yaşanan gerilimin ardından Petro'nun "sıradaki hedef" olabileceği imasında bulunmuştu.

Son açıklaması ise söylemin tonunu daha da yükselterek Washington–Bogota hattında yeni bir gerilim ihtimalini gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bildiğim bugüne kadar dünyada 35 ülkeye saldırdığı. Sözünü dinlersen seni över,işini yaptırır. Dinlemezsen ambargo koyar,ekonomini bitiririm , akıllı ol der, Taramp bu , söyler..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

hababam duası yarabbi hain kel trumpın şerrinden bizi koru tez zamanda başımızdan defeyle hain kel trump için çek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Oraya buraya saldiracaklarina kendi gumrukculerini kontrol etsin. Amerikadaki baronlari ortadan kaldirsin. Olay biter. Ama dertleri baska. Baronlara operasyon yapsaydi ortadan kaldirirlardi zaten. Adam baronlari kontrol altina almaya calisiyor. Kendi satacak herhalde :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
