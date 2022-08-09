Trump'ın evine düzenlenen baskından saatler önce paylaşılan fotoğraflar kafa karıştırdı! Klozet kağıt dolu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan malikanesinin dün FBI ajanları tarafından basıldığını açıkladı. Trump konu hakkında yaptığı açıklamada "Güzel evim şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi" dedi. Öte yandan baskından saatler önce yayınlanan fotoğraflar ise kafa karıştırdı. Klozete atılan kağıt parçaları, Trump'ın gizli evrakları yok ettiği iddialarını gündeme getirdi.

Geçmiş yıllarda her yaptığı hareketle olay olan eski ABD Başkanı Trump, bu sefer de FBI ajanlarının evini aramasıyla gündeme geldi. Haberi bizzat duyuran Trump, bir de yazılı açıklamada bulundu.

"DAHA ÖNCE HİÇBİR BAŞKANIN BAŞINA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ"

Trump açıklamasında "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini kullandı.

KASALARINDAN BİRİ KIRILDI

FBI ajanlarının evde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir." dedi.

FOTOĞRAFLAR KAFA KARIŞTIRDI

Baskından saatler önce servis edilen fotoğraflar ise kafaları karıştırdı. Trump'ın evinden olduğu iddia edilen fotoğraflarda, klozet içerisinde bazı kağıtların var olduğu görüldü. Hem fotoğrafların hemen baskın öncesi ortaya çıkması hem de Trump'ın o kağıtları neden klozete atmış olduğu ise büyük bir soru işareti oluşturdu.