Trump'ın ağzına mikrofon çarptı! Önce durdu sonra muhabire ters ters baktı
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yanlışlıkla ağzına mikrofon çarptı. Önce duraksayan sonra iki kaşını kaldıran Trump, "Bu, bu akşamın en büyük haberi oldu" diyerek gülümsedi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Maryland'deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken yanlışlıkla muhabirlerden birinin uzattığı mikrofon ağzına çarptı. Trump, refleksle gözlerini kapatıp kafasını arkaya doğru eğdi.
"BU AKŞAMIN EN BÜYÜK HABERİ OLDU"
Önce duraksayan Trump sonra muhabire ters ters baktı. Gazetecinin mikrofonu hızla çektiği anda Trump iki kaşını kaldırdı. ABD Başkanı, "Bu, bu akşamın en büyük haberi oldu. Bunu gördünüz mü?" diyerek gülümsedi. Olayın görüntüsünü Beyaz Saray muhabiri Kellie Meyer X'ten paylaştı. Mikrofonu tutan muhabirin hangi medya kuruluşu için çalıştığı belirtilmedi.