Trump, İltica Başvurularını Uzun Süre İle Durdurmayı Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara yönelik düzenlenen saldırının ardından iltica başvurularını uzun bir süre durdurmayı planladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, iltica başvurularının ne kadar süreyle askıya alınacağı sorusuna, "Bence uzun bir süre. Yeterince sorunumuz var. Bu insanları istemiyoruz. Herhangi bir zaman sınırı yok ama uzun bir süre olabilir" yanıtını verdi.

Trump, bu kararın 'çok suç oranına sahip' ve 'ABD'ye dost olmayan' ülkelerden gelen göçmenlere yönelik olduğunu belirterek, bazı ülkelerin 'kendilerinin bile kontrol dışı' olduğunu iddia etti.