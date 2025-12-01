Haberler

Trump, İltica Başvurularını Uzun Süre İle Durdurmayı Planlıyor

Trump, İltica Başvurularını Uzun Süre İle Durdurmayı Planlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara yapılan saldırının ardından iltica başvurularını uzun bir süre durdurmayı düşündüğünü açıkladı. Trump, bu kararın suç oranı yüksek ve ABD'ye dost olmayan ülkelerden gelen göçmenler için geçerli olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara yönelik düzenlenen saldırının ardından iltica başvurularını uzun bir süre durdurmayı planladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, iltica başvurularının ne kadar süreyle askıya alınacağı sorusuna, "Bence uzun bir süre. Yeterince sorunumuz var. Bu insanları istemiyoruz. Herhangi bir zaman sınırı yok ama uzun bir süre olabilir" yanıtını verdi.

Trump, bu kararın 'çok suç oranına sahip' ve 'ABD'ye dost olmayan' ülkelerden gelen göçmenlere yönelik olduğunu belirterek, bazı ülkelerin 'kendilerinin bile kontrol dışı' olduğunu iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek

Trump beklenen haberi verdi! Dünya 4 yıl sonra rahat bir nefes alacak
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var

3 ülke felaketi yaşıyor! 900'den fazla ölü, yüzlerce kayıp var
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.