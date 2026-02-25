Haberler

Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşmasında Meksika'da düzenlenen bir operasyonda öldürülen CJNG lideri El Mencho'nun çöküşünü kendi yönetimine atfetti. Trump "Dün en sinsi kartel liderlerinden birini ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Meksika ordusunun CJNG lideri Nemesio Oseguera Cervantes'i (El Mencho) öldürdüğü operasyonu kendi yönetiminin başarısı olarak sundu; Meksika yönetimi ise ABD'nin yalnızca istihbarat desteği verdiğini vurguladı.

"EL MENCHO" OPERASYONUNU SAHİPLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasında, CJNG'nin lideri olarak bilinen "El Mencho"nun öldürülmesini yönetiminin önemli kazanımları arasında gösterdi. El País'in aktardığına göre Trump, ismi doğrudan anmadan "tehlikeli bir uyuşturucu baronunun" etkisiz hale getirildiğini söyledi; haberde, Trump'ın operasyon tarihine ilişkin ifadelerinde de karışıklık olduğu belirtildi.

ABD'NİN İSTİHBARAT SAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Associated Press ve Time'ın derlediği bilgilere göre Meksika güvenlik güçleri, 22 Şubat 2026'da Jalisco eyaletinde düzenlenen operasyonda Nemesio Oseguera Cervantes'i hedef aldı; operasyonun ardından Cervantes'in öldüğü açıklandı. Haberlerde, ABD'nin operasyona sahada değil, hedef tespiti gibi alanlarda istihbarat desteğiyle katkı verdiği vurgulandı.

ÜLKE YANGIN YERİNE DÖNDÜ

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından CJNG bağlantılı grupların Jalisco ve çevre eyaletlerde yol kesme, araç kundaklama ve saldırılarla karşılık verdiği; Meksika Ulusal Muhafızları arasında kayıplar yaşandığı uluslararası basına yansıdı. Aynı dönemde ABD'nin Meksika'daki bazı bölgeler için "sığınma/kapalı kalma" uyarıları yayımladığı, daha sonra uyarı alanını daralttığı bildirildi.

TRUMP'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

El País, Trump'ın konuşmasında Meksika'nın bazı bölgelerinin kartellerin kontrolünde olduğu yönündeki söylemini yinelediğini ve ABD güvenlik güçlerinin Meksika'da daha doğrudan rol alması fikrini yeniden gündeme taşıdığını aktardı.

Erdem Aksoy
