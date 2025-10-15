Trump ile Macron 'bilek güreşi' sırasında ne konuştu? Kavgayı dudak okuma uzmanları çözdü

Gazze'nin geleceğini görüşmek üzere Mısır'da yapılan uluslararası zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 30 saniye süre tokalaşması adeta bir bilek güreşine dönüştü. Macron'un, Trump'ın kavrayışından kurtulmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

"GERÇEKTEN SAMİMİ MİSİN?"

Daily Mail'e konuşan dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, iki liderin sahnede kısa ama gergin bir diyalog yaşadığını belirtti. Hickling'e göre Trump, Macron'a "Seni görmek güzel, değil mi?" derken, Fransız lider duyulmayan bir yanıtla karşılık verdi. Ardından Trump'ın "Gerçekten samimi misin?" sorusuna Macron'un "Elbette" cevabını verdiği aktarıldı.

"BENİ İNCİTTİN"

ABD Başkanı daha sonra Macron'un avucunu daha sıkı kavrıyor ve "Peki, şimdi neden bana zarar verdiğini bilmek istiyorum. Beni incittin. Onu biliyorum…" diyor.

Hemen ardından Trump bir kez daha Macron'un elini sıkıyor; Fransız cumhurbaşkanı ise kameraların önünde başını eğip uzağa bakıyor.

Trump yavaş ve net konuşarak, "Ben barış yapıyorum," diyor. Macron ise, "Hadi oradan" diyerek Trump ile alay ediyor.

"NE YAPACAĞINI GÖRMEK İSTERİM"

Ancak Trump Macron'u tehdit ederek, "Ben sadece beni incitenleri incitirim" diyor. Son olarak Macron, "Bunu göreceğiz" deyince Trump da "Ne yapacağını görmek isterim, yap. Birazdan görüşürüz." yanıtını veriyor.

İki liderin bu konuşmaları hangi konu üzerine yaptıkları ise bilinmiyor.

BU İLK DEĞİL

Trump ve Macron'un kamuoyu önündeki ilişkisi yıllardır dikkat çekiyor. 2017'deki görüşmelerinde tam 29 saniyelik el sıkışmaları uzun süre konuşulmuştu. 2018 G7 Zirvesi'nde ise 26 saniyelik el sıkışmada Macron'un başparmağının izinin Trump'ın elinde kaldığı görülmüş, bu olay "en uzun diplomatik tokalaşma" olarak anılmıştı.