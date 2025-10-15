Haberler

Trump ile Macron "bilek güreşi" sırasında ne konuştu? Kavgayı dudak okuma uzmanları çözdü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump ile Macron 'bilek güreşi' sırasında ne konuştu? Kavgayı dudak okuma uzmanları çözdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump ile Macron
Haber Videosu

Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde Macron ile Trump arasında 30 saniye boyunca adeta bilek güreşine dönüşen el sıkışmada iki liderin ne konuştuğu dudak okuma yöntemiyle çözüldü. İngiliz basını iki liderin tartıştığını iddia etti. Trump'ın Macron'u tehdit ederek Ben sadece beni incitenleri incitirim" dediği, Macron'un "Göreceğiz" sözü üzerine Trump'ın "Birazdan görüşürüz" dediği öne sürüldü.

Gazze'nin geleceğini görüşmek üzere Mısır'da yapılan uluslararası zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 30 saniye süre tokalaşması adeta bir bilek güreşine dönüştü. Macron'un, Trump'ın kavrayışından kurtulmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

"GERÇEKTEN SAMİMİ MİSİN?"

Daily Mail'e konuşan dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, iki liderin sahnede kısa ama gergin bir diyalog yaşadığını belirtti. Hickling'e göre Trump, Macron'a "Seni görmek güzel, değil mi?" derken, Fransız lider duyulmayan bir yanıtla karşılık verdi. Ardından Trump'ın "Gerçekten samimi misin?" sorusuna Macron'un "Elbette" cevabını verdiği aktarıldı.

"BENİ İNCİTTİN"

ABD Başkanı daha sonra Macron'un avucunu daha sıkı kavrıyor ve "Peki, şimdi neden bana zarar verdiğini bilmek istiyorum. Beni incittin. Onu biliyorum…" diyor.

Hemen ardından Trump bir kez daha Macron'un elini sıkıyor; Fransız cumhurbaşkanı ise kameraların önünde başını eğip uzağa bakıyor.

Trump yavaş ve net konuşarak, "Ben barış yapıyorum," diyor. Macron ise, "Hadi oradan" diyerek Trump ile alay ediyor.

"NE YAPACAĞINI GÖRMEK İSTERİM"

Ancak Trump Macron'u tehdit ederek, "Ben sadece beni incitenleri incitirim" diyor. Son olarak Macron, "Bunu göreceğiz" deyince Trump da "Ne yapacağını görmek isterim, yap. Birazdan görüşürüz." yanıtını veriyor.

İki liderin bu konuşmaları hangi konu üzerine yaptıkları ise bilinmiyor.

BU İLK DEĞİL

Trump ve Macron'un kamuoyu önündeki ilişkisi yıllardır dikkat çekiyor. 2017'deki görüşmelerinde tam 29 saniyelik el sıkışmaları uzun süre konuşulmuştu. 2018 G7 Zirvesi'nde ise 26 saniyelik el sıkışmada Macron'un başparmağının izinin Trump'ın elinde kaldığı görülmüş, bu olay "en uzun diplomatik tokalaşma" olarak anılmıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek

Şara'dan Rusya'ya ilk ziyaret! Talebi Putin'i hayli kızdıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de 'Altın başkenti' olan ilimiz

Defineciler "Altın başkenti" olan ilimize akın ediyor
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.