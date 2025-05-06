Trump, Husilere Yönelik Bombardımanları Durdurduklarını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde "Husilere saldırıları durduruyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretten önce 'çok olumlu' bir duyuru yapacağını belirtti. Duyurunun perşembe, cuma ya da pazartesi günü yapılabileceğini kaydeden Trump, içeriğe dair ayrıntı vermedi.??Ancak Trump, açıklamasının bir bölümünde Yemen'deki Husilere yönelik ABD bombardımanlarının 'derhal durdurulacağını' söyledi. Trump, "Bombalamaları şu andan itibaren durduruyoruz. Gemileri patlatmayacaklarına dair verdikleri söze güveneceğiz" dedi.