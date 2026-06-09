Trump: İran, ABD helikopterini düşürdü, yanıt vermek zorundayız

Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, ABD'nin bu saldırıya karşılık vermesi gerektiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait 'Apache' helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü kaydetti. Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir 'Apache' helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini vurgulayarak, "Helikopterde iki pilot vardı, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise 'AH-64 Apache' tipi helikopterin, yerel saatle 07.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü aktarıldı. Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı