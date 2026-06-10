Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Abd Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ve ticari gemileri desteklemek amacıyla gizli görev yürüttüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından 'Hürmüz Boğazı' ile ilgili açıklamada bulundu. ABD ordusuna geçen ay Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine ve diğer ticari gemilere destek sağlamak amacıyla gizli görev yürütme talimatı verdiğini kaydeden Trump, "Bugün, bu çabanın sonucunda 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. 200'den fazla ticari gemi boğazdan güvenli şekilde geçti. Bu büyük başarının nedeni Hürmüz Boğazı'nı İran'ın değil, ABD'nin kontrol etmesidir. Orduları yenilgiye uğradı ve ekonomileri çöktü. İran için her şey bitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı