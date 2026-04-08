Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran ile ortak bir girişimi değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili Amerikan basınına açıklamada bulundu. İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almasına izin verip vermeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Bunu ortak bir girişim olarak yapmayı düşünüyoruz. Bu, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamanın ve diğerlerinden korumanın bir yolu olacak. Bu, güzel bir şey" yanıtını verdi.

Trump, ABD askerlerinin bölgeden ayrılmayacağını belirterek, barış için görüşmelerin 10 Nisan'da başlamasını beklediğini ve Çin'in de geçici ateşkes sürecinde rol oynadığını bildirdi.

İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesiyle ilgili ise Trump, "İran'da uranyumun zenginleştirilmesi olmayacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı