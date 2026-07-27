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Trump: 'Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata sahibiz'

Trump: 'Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata sahibiz'
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ABD Başkanı Donald Trump, ordunun füze stoklarının azalacağı uyarılarına yanıt vererek, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu ve dünyadaki herkesten daha fazlasına sahip olduklarını söyledi. Trump, İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı iddialarını da yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ordunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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