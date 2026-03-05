Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez

Haberler

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in öne çıkmasının kendisi için kabul edilemez olduğunu belirterek "Hamaney'in oğlu benim için önemsiz biri ve kabul edilemez biri... İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz. Zamanlarını boşa harcıyorlar" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri olmasını kabul edilemez bulduğunu açıkladı.
  • Trump, İspanya'nın NATO kapsamındaki yüzde 5'lik katkı payını ödemediğini ve üslerini ABD ordusuna kullandırmadığını belirtti.
  • Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Winston Churchill olmadığını ve performansının hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Axios haber portalına verdiği röportajda İran'daki liderlik tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından en güçlü halef adaylarından biri olarak oğlu Mücteba Hamaney'in adının öne çıktığını söyledi.

"BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Trump, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri olması ihtimaline karşı olduğunu belirterek "Hamaney'in oğlu benim için önemsiz biri ve kabul edilemez biri... İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz. Zamanlarını boşa harcıyorlar. Venezuela'da Delcy Rodriguez'in seçilmesinde olduğu gibi (İran'daki) bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor. ifadelerini kullandı.

"ABD'Yİ YENİDEN SAVAŞA ÇEKEBİLİR"

ABD Başkanı, Hamaney'in politikalarını sürdürecek bir liderin göreve gelmesinin Washington açısından risk oluşturacağını savunarak, böyle bir senaryonun ABD'yi birkaç yıl içinde yeniden savaşın içine çekebileceğini öne sürdü. Venezuela'daki siyasi değişimi örnek gösteren Trump, İran'daki liderlik sürecinde de ABD'nin etkili olması gerektiğini ima etti. Trump ayrıca İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonların şu ana kadar "oldukça başarılı" olduğunu savundu.

İSPANYA VE İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI

Hem İspanya hem de İngiltere yönetimlerine seslenen Trump, İsrail ile başlattıkları İran'a yönelik saldırılarla ilgili bu iki ülkeden güçlü destek beklediğini vurguladı. Trump, "Bu süreçte birçok kazanan var ama İspanya bir kaybeden ülke ve İngiltere de büyük hayal kırıklığı. İspanya'nın davranışları NATO'ya düşmanca." değerlendirmesini yaptı.

"İYİ BİR TAKIM OYUNCUSU DEĞİLLER"

İspanya'nın hem üslerini ABD ordusuna kullandırmamasından hem de NATO kapsamındaki yüzde 5'lik katkı payını ödememesinden şikayet eden ABD Başkanı, "İyi bir takım oyuncusu değiller, bir daha İspanya ile takım oyuncusu olmayacağız." dedi.

"KENDİSİ CHURCHİLL DEĞİL"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e de yüklenen Trump, "Kendisi Winston Churchill değil. Onun performansı hayal kırıklığı. Bize sorgusuz ve tereddütsüz destek vermeli, mesela üsleri kullanma konusunda..." diye konuştu.

500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

bence de kabul edilemez laik , demokratik, cumhuriyetçi ve insan haklarına saygılı bir yönetici gelse cillop gibi olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

