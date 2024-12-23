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Trump göreve geleceği ilk gün yapacağı şeyi açıkladı

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Göreve geleceği ilk gün LGBTİ oluşumlarına karşı harekete geçeceğini belirten ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, "Benim yönetimimde yalnızca iki resmi cinsiyet olacak; kadın ve erkek" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini Joe Biden'dan devraldığında öncelikli olarak LGBTİ oluşumlarına yönelik kapsamlı değişiklikler yapacağını duyurdu. Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün 'kaleminin tek bir hareketiyle' bazı düzenlemelere son vereceğini vurguladı.

"TRANSSEKSÜELLİK DELİLİĞİNE SON VERECEĞİM"

Trump, şu ifadeleri kullandı: "Görevimin henüz ilk gününde, kalemimin tek bir hareketiyle bu transseksüellik deliliğine son vereceğim. Çocukların cinsel yaralanmasını engellemek amacıyla talimat vereceğim. Transseksüelliği ordumuzdan ve okullarımızdan çıkaracağım. Erkeklerin kadın sporlarına katılmalarının önüne geçeceğiz. Bunu muhtemelen ilk gün yapacağız."

Trump göreve geleceği ilk gün yapacağı şeyi açıkladı

"BİRİNCİ GÜNE NE DERSİNİZ?"

Sözlerinin seyircilerden yoğun alkış alması üzerine Trump, esprili bir biçimde "Bunu birinci gün mü, ikinci gün mü yoksa üçüncü gün mü yapalım? Birinci güne ne dersiniz?" diye sordu.

"İKİ CİNSİYET OLACAK: KADIN VE ERKEK"

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te devralacak olan Trump, konuşmasının sonunda ABD'nin resmi politikası olarak yalnızca iki cinsiyetin kabul edileceğini söyledi. Trump, "Yönetimimde ABD'nin resmi politikası yalnızca iki cinsiyet olacak: Kadın ve erkek." diye konuştu.

Trump göreve geleceği ilk gün yapacağı şeyi açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

adam gibi adam dediklerini yaoarsa

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bu çılgından bu hareketi beklemezdim. İki cinsiyetten fazlası zaten çok iğrenç. Trumpla bu konuda aynı düşüneceğimi düşünemezdim. -:)

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