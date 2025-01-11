Trump, göreve başlar başlamaz ilk yapacağı ilk işi açıkladı

20 Ocak'ta resmen başkanlık koltuğuna oturacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve başlar başlamaz ilk yapacağı işi açıkladı.

100'ÜN ÜZERİNDE BAŞKANLIK KARARNAMESİ İMZALAYACAK

Capitol Hill'de düzenlenen özel toplantıda konuşan Trump, Cumhuriyetçi senatörlere göreve başlayacağı gün sınır güvenliği ve sağlık, eğitim gibi alanlarda ülkenin "öncelikli" meselelerine ilişkin 100'ün üzerinde başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını ifade etti.

1 MİLYON GÖÇMENE YÖNELİK TEDBİRLER ALINACAK

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ise Trump yönetiminin öncelikli olarak ülkeye giriş yapan, suç işlemiş veya mahkemeler tarafından ABD'de yaşaması uygunsuz bulunan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik tedbirler alacağını belirtti.