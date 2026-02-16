Trump: Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar yardım sözü verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin, Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolar yardım vaadinde bulunduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Gazze için kurulan Barış Kurulu'nun, bölgenin yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynayacağını belirten Trump, Kurul'a şu ana dek çok sayıda ülkenin resmen katıldığını ifade etti.

Trump, 19 Şubat Perşembe günü Washington'da düzenleyeceği bir törende, Kurul üyesi ülkelerin 'Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını' açıklayacağını kaydetti. Bu toplantının ardından Gazze için oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) ve yerel polis için binlerce personelin göreve başlayacağını duyuracaklarını aktaran Trump, "Hamas, tam olarak ve acil şekilde silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmelidir" değerlendirmesinde bulundu.