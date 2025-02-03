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Trump: Gazze'de ateşkesin süreceğine dair garantilerim yok

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, ateşkesin süreceğine dair bir garanti vermediğini söyledi. Öte yandan Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılacak görüşmede konunun da ele alınması bekleniyor.

Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, kritik açıklamalarda bulundu.

"GARANTİ VEREMEM"

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ateşkesin süreceğine dair bir garanti vermediğini söyledi. Trump "Gazze'de ateşkesin süreceğine dair garantilerim yok." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN ABD ZİYARETİ UZATILDI

Trump'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmede ele alınacak konulardan birinin de Gazze'deki ateşkes anlaşması olması bekleniyor. Öte yandan Netanyahu'nun ABD gezisi cumartesi gününe kadar uzatıldı. Gerekçe olarak ise görüşmelerin yoğunluğu gösterildi.

"PANAMA KONUSUNDA MEMNUN DEĞİLİM"

Trump ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama Kanalı'na ilişkin sağladığı anlaşmayla ilgili de konuşarak "Panama'daki durumdan memnun değilim ama bazı konularda uzlaştılar. Cuma günü telefonda görüşeceğiz." dedi. Çin'in Panama Kanalı'ndaki varlığının da artık devam etmeyeceğini vurgulayan Trump, Çin'le de ayrıca görüşeceklerini ve görüşmenin olumsuz geçmesi hâlinde vergi oranının artabileceğini belirtti.

Trump: Gazze'de ateşkesin süreceğine dair garantilerim yok
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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