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ABD Başkanı Trump: 1 milyon Filistinli, Ürdün ve Mısır'a taşınmalı

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ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğünü ve "Gazze Şeridi darmadağın durumda. 1 milyon Filistinli bu ülkelere yerleşmeli ve Gazze'yi tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz" ifadelerini kullandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da Filistinli mültecilere ilişkin açıklama yaptı. Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, Filistinli mültecilere ilişkin "Mısır'ın insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜM GAZZE ŞERİDİ'NE BAKIYORUM, DARMADAĞIN DURUMDA"

Trump, Filistinli mültecilerin ülkeye alınması konusunda Kral Abdullah'a "Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi'ne bakıyorum. Darmadağın durumda. Gerçekten darmadağın." dediğini aktardı. Bölgede "yüzyıllardır birçok anlaşmazlık" olduğunu söyleyen Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine "yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini" söyledi.

"NEREDEYSE HER ŞEY YIKILMIŞ VE ORADA İNSANLAR ÖLÜYOR"

Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuştu.

"BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL, ONLARIN SAVAŞI"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı." demişti.

"GAZZE DENİZ KENARINDA MUHTEŞEM BİR YER"

Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirten Trump, "Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump: 1 milyon Filistinli, Ürdün ve Mısır'a taşınmalı
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Böylece Gzzeyi çocuğun İsraile armağan etmiş olacaksın ! Allah, seni muvaffak etmesin !

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Haber Yorumlarımesut güneş:

tamam da halk neden yerinden ediliyor.

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

sen kimsin ki buna karar veriyorsun o.c. ondan sonra İsrail yerleşecek oraya.

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Haber YorumlarıZohan Coharyan:

Trump "Savaş bizim savaşımız değil" diyor fakat Filistin'i yerle bir etmesi için İsrail örgütüne para ve silah gönderiyor.

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Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Yarabbi bu keferelere fırsat verme, müslümanlara feraset nasib eyle

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