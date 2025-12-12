Trump: Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes sağlandı

Güneydoğu Asya'da günlerdir süren çatışmaların ardından beklenen açıklama ABD'den geldi. Başkan Donald Trump, Tayland ile Kamboçya'nın tüm çatışmaları durdurma ve barış anlaşmasına geri dönme konusunda uzlaştığını duyurdu.

GÜNEYDOĞU ASYA'DA ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENMİŞTİ

Tayland ile Kamboçya arasında son günlerde yeniden tırmanan sınır çatışmaları, bölgede ciddi insani krize yol açmıştı. Çatışmalar beşinci gününe girerken yaklaşık 500 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtilmişti.

TRUMP,LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşmeleri "çok verimli" olarak nitelendirerek, her iki liderin çatışmaları durdurma ve barış anlaşmasına geri dönme konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Trump, bu sürecin Malezya Başbakanı Anwar İbrahim ile işbirliği içinde yürütüldüğünü de ifade etti.

ÇATIŞMANIN BAŞLANGICI VE TRUMP'IN MESAJI

Trump, sınır hattında meydana gelen ve birçok Tayland askerinin ölümüne ya da yaralanmasına yol açan mayın patlamasının bir kaza olduğunu söyledi. Trump, "Tayland'ın sert bir misilleme yaptığı" değerlendirmesinde bulunurken, her iki ülkenin de barışa ve ABD ile ticari ilişkilere devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

BARIŞ ANLAŞMASINA DÖNÜŞ ADIMI ATILDI

Tarafların, Trump ve Malezya Başbakanı'nın da desteğiyle daha önce üzerinde anlaşılan barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul etmesi, bölgede tansiyonun düşmesi ve çatışmaların sona erme ihtimalini güçlendirdi. Henüz uygulamanın tüm detayları netleşmese de bu gelişme diplomatik bir adım olarak değerlendiriliyor.