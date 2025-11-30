Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Gümrük duvarlarını yükselten, dev ekonomilere rest çeken, attığı her adım, söylediği her sözle küresel dengeleri sarsan Donald Trump, bu kez kameraların karşısına bambaşka bir rolle çıktı: Şefkatli bir dede. Trump, en küçük torunu Alexander ile West Palm Beach'teki golf kulübünde keyifli bir gün geçirirken görüntülendi.

MAYIS AYINDA DÜNYAYA GELDİ

Kızı Tiffany Trump'ın Mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Alexander'ın kucağında olduğu bir fotoğrafı paylaşılanTrump, yoğun politik temposunu bir kenara bırakıp torunuyla sakin bir gün geçirdi. Dünyanın en tartışmalı ve etkili liderlerinden biri olarak bilinen Trump'ın bu kez yumuşak ve aile odaklı hali dikkat çekti.

EN SAKİN GÜN

Torunuyla vakit geçirdikten sonra stres atmak için golf sahasına giden Trump, gün boyu hem politik baskılardan hem de Washington'daki sert tartışmalardan uzak görüntüsüyle objektiflere takıldı.

Alexander'in annesi Tiffany'nin "Büyükbaba ve Alexander yoğun bir şekilde çalışıyor" notunu düşerek paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi.