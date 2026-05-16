Trump: Terör örgütü DEAŞ'ın ikinci adamını etkisiz hale getirdik

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu-Bilal el-Minuki'nin ABD ve Nijerya güçlerinin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece talimatımla, cesur Amerikan güçleri ile Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki en aktif teröristi savaş alanından silmek için kusursuz şekilde planlanmış ve oldukça karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ'ın küresel çapta ikinci adamı Ebu-Bilal el-Minuki, Afrika'da saklanabileceğini düşündü ancak ne yaptığını bize bildiren kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu. Artık Afrika halkını terörize edemeyecek veya Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına yardımcı olamayacak. Onun ortadan kaldırılmasıyla, DEAŞ'ın küresel operasyonu büyük ölçüde zayıfladı. Bu operasyondaki iş birliği için Nijerya hükümetine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
