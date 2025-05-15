Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim
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İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine geleceğini söyleyip gelmeyen ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha tarih verdi. Yarın İstanbul'a gelebileceğini belirten Trump "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse İstanbul'a gidebilirim" ifadelerini kullandı.

Bugün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek olan Rusya- Ukrayna zirvesine geleceğini belirtip son anda planını değiştiren ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha tarih verdi.

"PUTIN GELMEZ DEDİM HAKLI ÇIKTIM"

Yarın İstanbul'a gelebileceğini belirten Trump, "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse İstanbul'a gidebilirim" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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