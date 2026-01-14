Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Detroit Economic Club'daki konuşmasında eski ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan bir taklit yaptı ve teleprompter kullanımı üzerinden eski başkanı eleştirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Trump'a yakın çevreler bunu "sahne hakimiyeti ve doğrudan konuşma" vurgusunun parçası olarak yorumladı.

"HASTALIĞIYLA RESMEN ALAY ETTİ"

Videoya tepki gösterenler, Biden'ın sağlık sürecinin kamuoyunca bilindiği bir dönemde yapılan taklidin "insani sınırları aştığını" savunuyor. Trump'a destek verenler ise bunun "siyasette sert eleştiri" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Biden'ın ofisi, eski başkanın agresif prostat kanseri teşhisi aldığını ve hastalığın kemiklere yayıldığını daha önce duyurmuştu; son süreçte tedavisine ilişkin açıklamalar da kamuoyuna yansımıştı.

"BAŞKANLIK MAKAMINA YAKIŞMAYAN ÜSLUP"

Uzmanlara göre tartışma, kampanya dönemlerinde siyasetin "kişiselleşen dilini" yeniden gündeme taşıdı. Trump'ın taklidi bir kesimde "mizah" olarak görülürken, diğer kesimde "başkanlık makamına yakışmayan üslup" eleştirisini güçlendirdi.