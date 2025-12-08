Haberler

Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kennedy Center Onur Ödülleri sahiplerini ağırlarken, törende dikkatleri ünlü isimlerden çok Oval Ofis'teki Barış Ödülü çekti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Trump'a takdim ettiği bu ödül, masanın tam baş köşesinde yer aldı. Trump'ın ödülü misafirlerine tek tek göstermesi ve en görünür yerde durması "çok beklediği ödülü gözünün önünden ayırmıyor" yorumlarına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center Onur Ödülleri sahiplerini Beyaz Saray'da ağırladı. Oval Ofis'te düzenlenen törende Trump; Hollywood'daki temsilcisi olarak anılan ünlü oyuncu Sylvester Stallone, KISS grubu üyeleri, şarkıcı Gloria Gaynor, İngiliz oyuncu Michael Crawford ve country müzik sanatçısı George Strait'e madalyalarını takdim etti.

MASANIN BAŞ KÖŞESİNDE

Tören boyunca ünlü isimlerle tek tek sohbet eden Trump'ın, Oval Ofis'te konuklarla çekilen fotoğrafındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafta, Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından verilen Barış Ödülü'nü masanın tam baş köşesine koyduğu görüldü. Barış ödülünün yanında ise Dünya Kupası duruyordu.

HEP GÖZÜNÜN ÖNÜNDE

Trump'ın ödülü özellikle gözünün önünde tutması, konuklara sık sık göstermesi ve fotoğraf karesinde belirgin biçimde yer almasını sağlaması sosyal medyada konuşulan detaylar arasında yer aldı. Oval Ofis'teki sembolik yerleşim, "Trump'ın en çok değer verdiği ödüllerden biri" yorumlarına neden oldu.

BM GENEL KURULUNDA DİLE GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na seslendiği konuşmasında yedi savaş bitirdiğini iddia ederek Nobel Barış Ödülü vaktinin çoktan geldiğini savunuyordu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
