Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, ABD'de cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken 2019'da ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ait Little Saint James adasını ziyaret ettiğine yönelik tartışmalar hakkında açıklama yaptı. Trump, ziyaretten önceden bilgisi olmadığını söyledi.

BEYAZ SARAY'DA NET MESAJ

Trump, 12 Şubat 2026'da Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Lutnick'in Epstein'ın Karayipler'deki özel adasına 2012 yılında gittiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine konuştu.

Başkan Trump, "Hayır, bundan haberdar değildim" ifadelerini kullandı ve ekledi:"Bu konuyu hiç konuşmadık"

Trump, Ticaret Bakanı Lutnick ile bu mesele hakkında herhangi bir görüşme yapmadığını belirterek, "Onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Duyduğuma göre eşi ve çocukları ile gitmiş." dedi.

"BEN HİÇ ORADA BULUNMADIM"

Başkan Trump, kendi adıyla ilişkilendirilen iddialara da değinerek net bir dille konuştu ve adaya hiç gitmediğini belirtti. Trump,"Ben hiç orada bulunmadım." diye konuştu.

Trump açıklamasında, kamuoyunda ortaya atılan iddialara gönderme yaparak, "Birileri bir gün benim için de söyleyebilir ama ben hiç gitmedim" ifadelerini kullandı.

GÖZLER LUTNİCK'TE

Trump'ın açıklamaları, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in Senato'da verdiği ifadede, Epstein'ın adasında bulunduğunu doğrulamasının ardından geldi. Lutnick, ziyaretin 2012 yılında ailece yapılan bir tatil sırasında gerçekleştiğini ve Epstein ile kısa süreli bir öğle yemeği yediklerini söylemişti.

BEYAZ SARAY'DAN DESTEK MESAJI

Beyaz Saray kaynakları ise Trump'ın Lutnick'e desteğinin sürdüğünü belirtti. Yönetim yetkilileri, Lutnick'in görevine devam ettiğini ve Başkan'ın kabinesine güveninin tam olduğunu ifade etti.