Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'a ait Little Saint James adasını ziyaret ettiğini açıklayan Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e sahip çıktı. Bu ziyaretten haberdar olmadığını belirten Trump, kamuoyunda yer alan iddialara yanıt vererek kendisinin de söz konusu adaya hiç gitmediğini vurguladı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in Jeffrey Epstein'ın Little Saint James adasını 2012'de ziyaret ettiğinden haberdar olmadığını söyledi.
- Trump, Lutnick'in adaya eşi ve çocuklarıyla gittiğini ve Epstein ile kısa süreli bir öğle yemeği yediğini belirtti.
- Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın Lutnick'e desteğinin sürdüğünü ve Lutnick'in görevine devam ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in, ABD'de cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken 2019'da ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ait Little Saint James adasını ziyaret ettiğine yönelik tartışmalar hakkında açıklama yaptı. Trump, ziyaretten önceden bilgisi olmadığını söyledi.
BEYAZ SARAY'DA NET MESAJ
Trump, 12 Şubat 2026'da Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Lutnick'in Epstein'ın Karayipler'deki özel adasına 2012 yılında gittiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine konuştu.
Başkan Trump, "Hayır, bundan haberdar değildim" ifadelerini kullandı ve ekledi:"Bu konuyu hiç konuşmadık"
Trump, Ticaret Bakanı Lutnick ile bu mesele hakkında herhangi bir görüşme yapmadığını belirterek, "Onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Duyduğuma göre eşi ve çocukları ile gitmiş." dedi.
"BEN HİÇ ORADA BULUNMADIM"
Başkan Trump, kendi adıyla ilişkilendirilen iddialara da değinerek net bir dille konuştu ve adaya hiç gitmediğini belirtti. Trump,"Ben hiç orada bulunmadım." diye konuştu.
Trump açıklamasında, kamuoyunda ortaya atılan iddialara gönderme yaparak, "Birileri bir gün benim için de söyleyebilir ama ben hiç gitmedim" ifadelerini kullandı.
GÖZLER LUTNİCK'TE
Trump'ın açıklamaları, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in Senato'da verdiği ifadede, Epstein'ın adasında bulunduğunu doğrulamasının ardından geldi. Lutnick, ziyaretin 2012 yılında ailece yapılan bir tatil sırasında gerçekleştiğini ve Epstein ile kısa süreli bir öğle yemeği yediklerini söylemişti.
BEYAZ SARAY'DAN DESTEK MESAJI
Beyaz Saray kaynakları ise Trump'ın Lutnick'e desteğinin sürdüğünü belirtti. Yönetim yetkilileri, Lutnick'in görevine devam ettiğini ve Başkan'ın kabinesine güveninin tam olduğunu ifade etti.