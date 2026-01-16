Haberler

Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu ve kurul üyelerinin kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Trump açıklamasının devamında ise Türkiye, Mısır ve Katar'ın desteğiyle, "Hamas'ın tüm silahlarını teslim etmesi ve her tünelin yıkılması da dahil olmak üzere" bölgenin askerden arındırılmasına ilişkin sürece başlayacaklarını belirtti.

  • ABD Başkanı Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu.
  • Trump, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi adlı geçici teknokrat Filistin hükümetini desteklediğini açıkladı.
  • Trump, Türkiye, Mısır ve Katar'ın desteğiyle Gazze'nin askerden arındırılması sürecine başlanacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, "Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmaktan büyük onur duyarım. Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak, ancak şunu kesin olarak söyleyebilirim ki bu kurul, şimdiye kadar kurulmuş en büyük ve en prestijli kuruldur." ifadelerini kullandı.

"RESMEN İKİNCİ AŞAMAYA GİRİLDİ"

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına resmen girdiklerini kaydeden Trump, ilk aşamada çatışmaların durduğunu ve Gazze'ye ciddi miktarda insani yardımın ulaştırıldığını savundu.

"GAZZE YÖNETİMİ ULUSAL KOMİTESİ'Nİ DESTEKLİYORUM"

ABD Başkanı, yeni kurulacak geçici teknokrat Filistin yönetimi konusunda ise "Barış Kurulu Başkanı olarak, geçiş döneminde Gazze'yi yönetmek üzere Kurul'un Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen, yeni atanan Filistin teknokratik hükümeti olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni destekliyorum. Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlılar." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE, MISIR VE KATAR VURGUSU

ABD Başkanı Trump, açıklamasının devamında ise Türkiye, Mısır ve Katar'ın desteğiyle, "Hamas'ın tüm silahlarını teslim etmesi ve her tünelin yıkılması da dahil olmak üzere" bölgenin askerden arındırılmasına ilişkin sürece başlayacaklarını belirtti. Trump, "Gazze halkı yeterince acı çekti, şimdi artık zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi 'terör örgütü' listesine aldı

İsrail'den yeni İran hamlesi geldi
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı

Kuyumcuya girerken söylediğiyle pes dedirtti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

Yine iyi polis kötü polis oyununa başladık mı yani şimdi? Neyse, biz bu oyunu iyi biliriz zaten, gönder gelsin Trump Reis!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı

Uçak kalktı! Dünyaca ünlü süperstarı Türkiye'ye getirecekler
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali