Trump, Antifa'yı Terör Örgütü İlan Etti
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Antifa' adlı sol grubu 'terör örgütü' olarak ilan ettiğini duyurdu. Trump, Antifa'yı finanse edenlerin soruşturulmasını da önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğimi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğim" ifadelerini kullandı.
