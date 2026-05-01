Haberler

Trump’a yönelik suikast girişiminde yeni görüntüler: Dost ateşi iddiasına yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan Cole Tomas Allen’ın, bir Gizli Servis ajanını vurduğu ana ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Başsavcı Jeanine Pirro, görüntülerin dost ateşi iddiasını çürüttüğünü ve saldırganın keşif yaptığı anların da kaydedildiğini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD'nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüpheli Cole Tomas Allen'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında bir ABD Gizli Servis ajanını vurduğunu gösteren ve daha önce ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan videoyu yayınladıklarını bildirdi. Olay anında Gizli Servis ajanının vurulmasına ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getiren Pirro, paylaşılan görüntülerin durumu netleştirdiğini belirterek, "Silahlı saldırının bir dost ateşi sonucu gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan yeni görüntülerde ayrıca, saldırgan Allen'ın suikast girişiminden bir gün önce etkinliğin düzenlendiği otele giderek alanda keşif yaptığı anların da yer aldığı vurgulandı. Pirro, soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordineli bir şekilde, son derece kapsamlı olarak yürütüldüğünü ve Cole Allen'ın adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Soruşturmaya konu olan olay, 25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında meydana gelmişti. Otelde konaklayan 31 yaşındaki şüpheli Cole Tomas Allen'ın düzenlediği silahlı saldırıda bir Gizli Servis ajanı yaralanmıştı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Allen'ın, 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' de dahil olmak üzere 3 ayrı suçtan yargılanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

