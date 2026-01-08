Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında 31 Birleşmiş Milletler kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Söz konusu kararname; tüm yürütme departmanları ve kurumlarına, ABD'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine, ekonomik refahına veya egemenliğine aykırı faaliyet gösteren 35 Birleşmiş Milletler (BM) dışı kuruluş ve 31 BM kuruluşuna katılımını ve mali desteğini durdurma talimatı vermektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin hangi kuruluşlardan geri çekileceğinin bilgisi ise açıklamada yer almadı.