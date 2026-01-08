Haberler

Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti

Trump, ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Birleşmiş Milletler kuruluşu da dahil olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesine dair başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray, bu kararın Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen kuruluşları kapsadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında 31 Birleşmiş Milletler kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Söz konusu kararname; tüm yürütme departmanları ve kurumlarına, ABD'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine, ekonomik refahına veya egemenliğine aykırı faaliyet gösteren 35 Birleşmiş Milletler (BM) dışı kuruluş ve 31 BM kuruluşuna katılımını ve mali desteğini durdurma talimatı vermektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin hangi kuruluşlardan geri çekileceğinin bilgisi ise açıklamada yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar 'Maç başka yerde oynansın' diyor

Süper Kupa öncesi alarm! Taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş