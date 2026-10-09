Trump, 3 Kasım ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğini açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan 'çok kötü bir durumda' olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini kaydeden Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı