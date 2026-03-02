Trump'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden paylaştığı video mesajında, İran askeri yapısının büyük bir çöküş içerisinde olduğunu iddia etti. Trump, operasyonun hedeflerine ulaşana kadar durmayacağını vurguladı.

"ASKERİ KOMUTA KADEMESİ BİTTİ"

Trump, İran'ın savunma hattının kırıldığını ve üst düzey askeri yetkililerin kaçış yolu aradığını öne sürerek şunları söyledi: "Tüm askeri komuta kademesi gitti ve birçoğu hayatlarını kurtarmak için teslim olmak istiyor. Dokunulmazlık talep ediyorlar; binlerce kişi bizi arıyor."

İRAN ORDUSUNA SERT ÜLTİMATOM: YA SİLAH BIRAKIN YA ÖLÜN

Devrim Muhafızları (IRGC) ve İran ordusuna doğrudan seslenen Trump, seçeneklerin daraldığını belirtti.

Silah bırakanlara dokunulmazlık verileceğini kaydeden Trump, "Silahlarınızı bırakın, size adil davranılacak ve tam dokunulmazlık verilecek. Aksi halde kesin ölümle karşı karşıya kalacaksınız. Bu gece son şansınız olabilir." dedi.

İRAN HALKINA DA MESAJ YOLLADI: GERİSİ SİZE KALMIŞ

Trump, İran halkının özgürlük saatinin geldiğini savunarak, yönetimi devralmaları için çağrıda bulundu: "Sizlere sesleniyorum; sığınaklarda kalın, dışarısı çok tehlikeli, her yere bombalar düşecek. Ancak operasyon bittiğinde hükümetinizi geri alın. Bu sizin elinizde ama biz her zaman sizinle olacağız."

"AMERİKALILARIN İNTİKAMI ALINACAK"

Washington yönetiminin geri adım atmayacağını ifade eden Trump, geçmişte hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin intikamının alınacağını vurguladı. Trump, "Tüm hedeflerimize ulaşılana, İran'ın füze ve nükleer kapasitesi tamamen yok edilene kadar askeri operasyonlar kesintisiz devam edecek" dedi.

Trump, İran'ın füze sanayisini "yerle bir etme" ve donanmasını "yok etme" sözü verirken operasyonun temel amacının, İran'ın bir daha asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamak olduğunu yineledi.

İRAN'IN 9 GEMİSİ BATIRILDI

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca İran Donanmasına ait 9 geminin de batırıldığını açıkladı. Trump, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim" ifadelerini kullandı.

Gemilerin bazılarının oldukça büyük ve önemli olduğunu belirten Trump, "Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler. Başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahları da büyük ölçüde imha edildi" açıklamasını yaptı.