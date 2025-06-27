TIR Trafik Lambası Bakımında Çalışan İşçiye Çarptı
ABD'nin Louisiana eyaletinde seyir halindeki bir TIR, trafik lambası bakımı yapan işçiye çarptı. İşçi hafif yaralanarak hastaneye kaldırılmadı, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
ABD'nin Louisiana eyaletinde seyir halindeki TIR, sepetli vinçte trafik lambası bakımı yapan işçiye çarptı.
Louisiana eyaletin Livingston Parish bölgesindeki seyir halindeki TIR, sepetli vinç üzerindeyken trafik lambası bakımı yapan elektrik işçisine çarptı. Polis, elektrik işçisinin hafif yaralandığını belirterek hastaneye kaldırılmadığını ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Öte yandan kaza, başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya