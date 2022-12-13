Timsah kadın bakıcısını yakalayıp suya çekti, korkusuz ziyaretçi gözünü karartıp kafese daldı

Bir sürüngen merkezinde meydana gelen korkunç olay, kameralara takıldı. Yemek verdiği sırada bakıcısını suya çeken timsah büyük paniğe neden oldu. O sırada çocuklarıyla birlikte merkeze ziyarete gelen bir adam ise gözünü karartarak kafesin içerisine daldı ve bakıcıya yardım etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sürüngen merkezinde ürkütücü dakikalar yaşandı. Sky News'in haberine göre merkezde bakıcı olarak çalışan bir kadın, timsahlara yemek verdiği sırada hayvanın saldırısına uğradı.

KORKUSUZ ZİYARETÇİ KAFESE DALDI

Bu sırada çocuklarıyla birlikte merkezi ziyarete gelen bir adam ise kadının çaresiz çırpınışlarını fark etmesinin hemen ardından korkusuz şekilde kafesin içerisine atladı.

EL BİRLİĞİYLE KURTARDILAR

Ziyaretçinin, merkezdeki diğer görevlilere haber vermesinin ardından olay yerine gelen yetkililer el birliği ile kadını kurtarmayı başardı.