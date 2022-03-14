TikTok'taki ölüm oyunu! Anne ve babalar, bu bilgileri sakın atlamayın
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünya genelinde en sık kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok'ta özelikle çocukların 'En fazla nefesimi ben tutarım' şeklinde çekerek paylaştığı videoların büyük tehlike oluşturduğu belirtildi. Anne ve babaların, TikTok kullanan çocuklarını takip etmesi gerektiği ifade edildi.
Dünyanın birçok ülkesinde en sık kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında TikTok gelmeye başladı. 7'den 70'e birçok kişinin kullandığı TikTok, çocuklar tarafından da sık tercih ediliyor.
ÇEŞİTLİ KONULAR AKIM OLUYOR
TikTok'un en önemli özelliklerinden birinin, zaman zaman tüm dünya genelinde yayılan akımlar olduğu biliniyor. Geçtiğimiz aylarda 'Öğretmenine tokat at' akımı nedeniyle birçok çocuk, disiplin suçuyla karşı karşıya kalmıştı.
SON AKIM ÇOK TEHLİKELİ
TikTok'ta özellikle çocuklar arasında yayılan 'Nefesini tut' akımı ise endişelere neden oldu. Anne ve babaların, uzun süre odasından çıkmayan çocuklarını ara ara kontrol etmeleri ve bu akıma karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.