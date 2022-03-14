TikTok'taki ölüm oyunu! Anne ve babalar, bu bilgileri sakın atlamayın

Dünyanın birçok ülkesinde en sık kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında TikTok gelmeye başladı. 7'den 70'e birçok kişinin kullandığı TikTok, çocuklar tarafından da sık tercih ediliyor.

ÇEŞİTLİ KONULAR AKIM OLUYOR

TikTok'un en önemli özelliklerinden birinin, zaman zaman tüm dünya genelinde yayılan akımlar olduğu biliniyor. Geçtiğimiz aylarda 'Öğretmenine tokat at' akımı nedeniyle birçok çocuk, disiplin suçuyla karşı karşıya kalmıştı.

SON AKIM ÇOK TEHLİKELİ

TikTok'ta özellikle çocuklar arasında yayılan 'Nefesini tut' akımı ise endişelere neden oldu. Anne ve babaların, uzun süre odasından çıkmayan çocuklarını ara ara kontrol etmeleri ve bu akıma karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.