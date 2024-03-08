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TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler

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Pakistan'da TikTok fenomeni bir kadın, gittiği Bağımsızlık günü etkinliğinde yaklaşık 400 erkeğin tacizine uğradı. Görüntüleri internete düşen taciz anlarında kadına kimsenin yardım etmemesi de tepkilere neden oldu.

Pakistan'ın Lahor kentinde bağımsızlık günü için video çeken TikTok fenomeni bir kadın yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı.

DAKİKALARCA TACİZ ETTİLER

Yerel basında yer alan haberlere göre 400 erkek aralarına aldıkları genç kadının üzerindeki kıyafetleri çıkarttı ve dakikalarca kalabalık içinde taciz etti.

YARDIM İSTEDİ AMA...

Saldırı esnasında ne yapacağını bilemeyen kadının çevresinden yardım istemeye çalıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere anbean yansıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Pakistan Dünya Haberler

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Yorumlar (9)

osman kara kara:

Devletin dini islam %96 sı müslüman olan bir ülkede böyle görüntüler yazıklar olsun! Biz bizim kıymetimizi bilelim dostlar,bu coğrafyada en ahlaklı müslüman toplumu Türk milletidir.

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Doğrucu davut:

su yoruma bile tahammül edemeyen asalaklar oradakı tacızcılerden hıc bir farkınız yok

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haksız mıyım:

ben erkek halimle pakistana , hindistana giderken 2 kere düşünürüm. bu ablalar reklam için gidiyor. başlarına gelenden rahatsız değiller. sosyla medyada paylaşmak için yapmayacakları pislik yok

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Kubilay Can:

Anladık hayvanda akıl yok,hayvan sizden daha asıl...

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ceyhan çelenli :

Hindistan, afganistan, pakistan sıkıntı zaten. Bir de güzel ülkemdeki ağzına kadar yolcu alan dolmuşlar :)

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Babayaro:

Kızılderililer posta arabasını soyarken, Aziz Vefa nın sarf ettiği söz geldi aklıma

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Sadullah sıtkı:

ne güzel bir dinimiz mensupları var coğrafya kültür ülke din seçememek ne kadar kötü

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MM İİ:

Bu gibi paylaşımlar bilinçli yapılıyor buradaki bayanın kimse sormuyor bu tip etkinlikte ne işi var ve bu kadara erkeğin içine neden girdi ve girdiğinde ne harekette bulundu soran yok ve bu eylem neden bu hale geldi büyük ihtimal sonucunu bu şekilde tahmin etmiyordu bu olay müslüman toplumunda olup olmaması konusu değil İslam olmayan diğer milletler ile senin değer yargın farklı

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Tolga Tplg:

Dünyanın çivisi çıktı derler ya. İşte o bu. Ulan ne anlıyorsunuz bundan zevkmi alıyorsunuz. Yada hava mı atıyorsunuz ben elledim diye. Hayvanlar

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