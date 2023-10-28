TİKA, Libya'da sel felaketinden etkilenenlere barınma desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinden zarar görenlere barınma desteği sağladı. TİKA Libya Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil, 3 okula konaklama malzeme seti desteği verdiklerini belirtti. Ayrıca, temiz içme suyu ve hazır gıda yardımları da yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Libya'nın doğusunda selden zarar görenlere barınma desteği sağladı.

TİKA Libya Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde Libya'nın doğusundaki kentlere destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bakanlık tarafından geçici konaklama merkezlerine dönüştürülen selden zarar görmeyen üç okula destek sağladıklarını belirten Bacanakgil, "Şilte, yastık, battaniye, çarşaf ve yastık kılıfından oluşan 1000 adet konaklama malzeme seti desteğini ihtiyaç sahiplerine teslim ettik." dedi.

Bacanakgil ortalama dörder kişilik 250 ailenin yararlanacağı konaklama setlerinin Derne ve Şahat şehirlerinde misafirhaneye dönüştürülen okullarda kullanılacağını ifade etti.

TİKA Libya Koordinatörü, felaketin ilk günlerinde temiz içme suyu ve enerji verecek hazır gıdalar içeren 5 bin kumanyayı Libya Kızılayı ile işbirliği içinde afetzedelere ulaştırdıklarını da hatırlattı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM tarafından 2 Ekim'de yayımlanan raporda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.