İstanbul'dan Şam'a 13 yıl sonra ilk uçuş

Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı gruplar, 27 Kasım'da başlattıkları operasyonla rejim güçleriyle çatışmaya başladı. Grupların birçok kritik kentin akabinde başkent Şam'ın kontrolünü ele almasıyla Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı sona erdi. Esad rejiminin çökmesinin ardından Türk Hava Yolları (THY) ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul- Şam uçuşuyla yeniden başlattı.

ŞAM'A İLK UÇUŞ BU SABAH GERÇEKLEŞTİ

THY, 13 yıl aradan sonra Şam'da ilk seferini bu sabah saat 09.00'da gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapacak. İlk uçuşta yolcuların yanı sıra THY yöneticileri de olacak. İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlenecek. Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.

SURİYELİLER ŞARKILARLA KUTLADI

Memleketlerine yapılacak ilk seferle gidecek olan çok sayıda Suriyeli, havalimanına bayraklarla geldi. Şarkılar eşliğinde kutlama yapan Suriyeliler, havalimanında renkli görüntülere sebep oldu.