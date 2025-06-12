Texas Valisi 7 Bin Asker Görevlendirdi

Texas Valisi 7 Bin Asker Görevlendirdi
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ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde planlanan ICE karşıtı protestolar öncesinde 7 bin asker görevlendirildiğini açıkladı. Abbott, barışçıl protestoların önemli olduğunu belirtirken, şiddet eylemlerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan protestolar öncesinde 7 bin asker görevlendirdiğini bildirdi.

ABD'de Texas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar öncesinde 7 bin asker görevlendirdiğini açıkladı. Abbott, Texas'ın Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği Departmanı'ndan 2 bin askerin, hafta sonu düzenlenmesi beklenen protestolara karşı görev yapacağını duyurdu. Abbott, "Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır. Ancak Texas, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles'ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir. Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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