Texas'ta Kimyasal Madde Taşıyan Tren Kaza Yaptı
Güncelleme:
ABD'nin Texas eyaletindeki Palo Pinto kentinde, kimyasal madde taşıyan 35 vagonlu bir tren raydan çıktı. Vagonların alev almasına rağmen yaralanan olmadığı belirtildi ve sızıntı yaşanmadığı duyuruldu.

ABD'nin Texas eyaletindeki Palo Pinto kentinde kimyasal madde taşıyan 35 vagonlu bir tren raydan çıktı. Kazanın ardından vagonların alev aldığını belirten yetkililer, trende yaralanan olmadığını açıkladı.

Trende zehirli kimyasalların olduğu fakat herhangi bir sızıntıyla karşılaşılmadığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
