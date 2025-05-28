Texas'ta Fırtına ve Yıldırım 160 Bin Kişiyi Elektriksiz Bıraktı

ABD'nin Texas eyaletinde fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu 160 binin üzerinde kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinin Houston kentinde dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve yıldırım düşmesi sonucunda 160 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), dün sabah erken saatlerden itibaren Houston ve çevresinde sağanak, dolu ve saatte yaklaşık 100 kilometre hıza ulaşan rüzgarların etkili olduğunu duyurdu. NWS, bu bölgelerde daha fazla gök gürültülü sağanak ile fırtına beklendiğini açıkladı.