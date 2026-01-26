Haberler

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin 15 günlük ateşkes sürecini "hazırlık" olarak kullanacağı ve süreci sabote etmeye çalıştığı öğrenildi. Elebaşı Abdi'nin teröristlerine "Türkiye'nin hedefinde sadece YPG/SDG değil, Kürt halkı da var. Suriye ordusunun bütün silahları Türkiye'ye ait. Bizi Suriye değil Türkiye vuruyor" yalanını yayma talimatı verdiği ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığının, terör örgütü YPG ile varılan ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıklamasının ardından gözler sürecin seyrine çevrildi.

KARA PROPAGANDA TALİMATI

Önce 10 Mart Mutabakatı'na uymamak için 10 ay boyunca tek bir adım dahi atmayan, ardından 18 Ocak anlaşmasını önce imzalayıp ardından tanımayan terör örgütü YPG/SDG lideri Mazlum Abdi'nin ateşkesin bozulması için kara propaganda talimatı verdiği belirlendi.

ATEŞKES SÜRECİNDE HAZIRLIK YAPACAKLAR

Güvenlik kaynaklarının elde ettiği istihbarat bilgilerine göre, teröristler, 15 günlük ateşkes sürecini "hazırlık" olarak kullanacak ve süreç sabote etmek isteyecek.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından örgütün basın ve propaganda işleri ile ilgilenen teröristlere, dünya kamuoyunun etkilenmesi için açık talimatların iletildiği tespit edildi. Ateşkes sürecini algı operasyonu yürütmek için kullanacak olan YPG/SDG'nin hedefinde Türkiye var.

ALGI YAYMAYA ÇALIŞACAKLAR

ABD'nin hamiliğini kaybederek ortada kalan terör örgütünün, Türkiye'nin DEAŞ ile hareket ettiği algısını yaymaya çalışacağı öğrenildi. Örgütün hem Suriye hem de dünyada "Türkiye'nin hedefinde sadece YPG/SDG değil, Kürt halkı da var. Suriye ordusunun bütün silahları Türkiye'ye ait. Bizi Suriye değil Türkiye vuruyor" yalanını yayma peşinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Polise küfür edip 'Hadi bulun beni' diyen kadın gözaltına alındı

Polise küfür edip "Hadi bulun beni" dedi, bakın sonra ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı

Maganda dehşet saçtı! 23 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı

Maganda dehşet saçtı! 23 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına eleştiri: Sabırları taşırdılar

Beraberlik sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: Sabırları taşırdı
Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı