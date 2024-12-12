Televizyon ekibi, hapishanede unutulan Suriyeli mahkumu tesadüfen buldu

CNN televizyonunun deneyimli muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, Suriye'de yaşanan çarpıcı bir olayı dünyaya duyurdu. Amerikalı bir gazeteciyi aramak için girdikleri hapishanede, varlığından kimsenin haberdar olmadığı bir mahkumla karşılaştılar.

Kameralara yansıyan görüntülerde, ekibin kilitli bir hücreyi fark etmesiyle başlayan insanlık dramı yer alıyor. Hücrenin kilidi kırıldıktan sonra içeri giren Ward ve yanındaki Suriyeli muhalif, bir battaniyenin altında saklanan mahkumu buldu. Korku içindeki adam "Ben sivilim" diyerek yalvarmaya başladı.

Üç aydır penceresiz bir hücrede tutulan ve dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilen mahkum, kurtarıldığını anladığında büyük bir şok yaşadı. Gün ışığını gördüğünde "Aman Tanrım, ışık var" diye haykıran adam, kendisini kurtaranlara minnet gösterilerinde bulundu.

Mahkum, yaşadığı korkunç deneyimi anlatırken "Üç aydır ailemden ve çocuklarımdan haber alamadım" dedi. İstihbarat görevlilerinin kendisini evinden alıp sadece telefonuyla ilgili sorguladığını ve işkence gördüğünü anlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri mahkumu kontrol ederken, adam özgürlüğüne kavuşmanın şokuyla titremeye başladı. Çevredekiler "Her şey yolunda, Kızılay yardıma geliyor" diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı.

Bu olay, hapishanelerdeki insanlık dışı uygulamaları ve unutulan mahkumların dramını bir kez daha gözler önüne serdi.