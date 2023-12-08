Teksas'ta Ölümcül Anormalliği Olan Hamile Kadına Geçici Kürtaj İzni Verildi

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir kadının fetüsünde ölümcül anormallik bulunması sebebiyle mahkeme tarafından 'geçici' kürtaj izni verildi. Eyalet Savcısı ise doktorların ceza alabileceğini belirtti.

ABD'nin Teksas eyaletinde hamile bir kadının fetüsünde ölümcül anormallik bulunması sebebiyle eyalette yasak olmasına rağmen mahkeme tarafından 'geçici' kürtaj izni verildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 31 yaşında Kate Cox isimli 20 haftalık hamile kadın, fetüsünde ölümcül anormallik bulunması sebebiyle eyalette yasak olmasına rağmen kürtaj izni için mahkemeye başvurdu. Cox'ın avukatlarının Eyalet Mahkemesine sundukları şikayette, Cox'ın doktorları tarafından kürtaj yaptırması gerektiği ve kürtaj olmamasının hayati bir tehlikeye yol açabileceği ifadeleri yer aldı.

Video konferans yöntemiyle görülen davada, Hakim Maya Guerra Gamble genç kadın için geçici bir kürtaj izni vereceğini açıklayarak, "Bayan Cox ve doktorları için geçici bir kürtaj izni imzalayacağım. Bayan Cox'un umutsuzca ebeveyn olmak istemesi ve kürtajın yasak olması sebebiyle onun bu yeteneğini (doğurganlığını) kaybetmesine neden olabileceği fikri, şok edici ve gerçek bir adalet hatası olacaktır" ifadelerini kullandı.

HAKİMİN KARARINA RAĞMEN DOKTORLAR CEZA ALABİLİR

Hakim Maya Guerra Gamble'ın kararına tepki gösteren Eyalet Savcısı Ken Paxton, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Travis County bölge hakimi tarafından verilen ve kürtajın devam etmesine izin veren kararın hastaneleri, doktorları veya başka herhangi birini Teksas'ın kürtaj yasalarını ihlal etmekten kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluktan muaf tutmayacaktır" dedi. Hakimin kararının hiçbir hastane ve doktoru korumayacağını belirten Paxton, uygulanması durumunda en az 100 bin dolar ceza ödeyebileceklerinin altını çizdi.