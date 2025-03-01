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Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

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Kara Harp Okulu'ndaki kılıçlı yemin sonrası başlatılan soruşturmada teğmenlerin ihraç talebine "hayır" oyu veren Tuğgeneral Hakan Tutucu'nun emekliliğini istediği iddia edildi.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan 5 teğmenin ihraç edilmesinin yankıları sürerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 4 ret oyuna karşılık 5 oyla ve bir farkla alınan ihraç kararını hayır oyu veren komutanlardan birisinin daha emekliliğini istediği öne sürüldü.

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

"HAYIR" OYU VEREN GENERAL EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Sözcü'de yer alan habere, ihraç talebine karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu, emekliliğini istedi. Öte yandan "Hayır" oyu veren Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan da emekliye ayrılmıştı.

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istediTuğgeneral Hakan Tutucu

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, yürürlükten kaldırılan öğrenci andını okumalarının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, sevk edildikleri Yüksek Disiplin Kurulu'nca 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma' cezası almıştı. Dokuz üyeli Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş üyesinin oy çokluğuyla alınan kararda, teğmenlerin eylemleriyle, TSK'yı tartışılır hale getirerek, "toplumda ayrışmaya sebep oldukları" ve ordunun vatan, millet ve Atatürk'e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları belirtilmişti. Kurmay Başkan dahil Kurulun dört üyesi ise teğmenlerin eylemlerinin, disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceğini ifade ederek, teğmenler hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Tek Başkomutan ATATÜRK ün emrinde olmayanın milliyetçiliğinden şüphe ederim. Yobazlara inat teğmenlerimiz günün birinde hakettiği yerlere gelecekler.

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Haber Yorumlarıadalet:

21 Yüzyılın tek başkomutanı RECEP TAYYİP ERDOĞANDIR nokta

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Haber YorumlarıGüven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):

akpli degilse emekli olmasi normal

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

ah akpliler ülkeyi ne hale getirdiniz

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Kemal’i görünce aklıma Fatih’in torunları geliyor açlığa, sefalete çoluk çocuk kadın demeden sürgün edilen Fatih’in torunları. Saygı beklemeyin, sevmiyorum saygı duymuyorum. İstediğiniz kadar putlaştırın amacınıza ulaşamazsınız.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

elalem aya çıkarken biz bunlarla uğraşıyoruz tamm Atatürkü sev ama Allah in Dinin üstünde tutma o da bir insandı geldi doğru şeyler de yaptı yanlış şeyler de ben tanımadığım bir insan olan Atatürke hakaret etmem cogu şeyini dogru bulurum ama Dine karşı tutumu yanlıştı zaten ulke kurulduktan dis guclerin baskısıyla laiklige yöneldi askerlerini islamla motive ederek ulkeyi kurtardı kurdu meclisi bile dua ile açtı annesi esi başörtülüdur. yani Atatürk ilk başta dindardi sonradan dis guclerin yaniltmasiyla laiklige yöneldi

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Haber YorumlarıTolga H:

Ben başa geçersem Mustafa Kemal hakkında konuşulmasını yasaklayacağım. Ne kemalistler nede dinciler bunun muhabbetini yapamayacak. Ölmüş gitmiş adamın arkasından yaptığınız primler yetti canımıza artık

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Darbeyle baskalarinin piyonu olarak resim ler uygulayan bir dikdator kalintilari bunlar

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Haber YorumlarıÖzer Doğan:

güle güle gitsin Türk Ordusu kimsenin babasının Çifliği ne de ayrıştırıcı kurumu

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Haber YorumlarıBurhan ÇABUK:

Hepimiz Mustafa Kemal'in askeruyiz. Mustafa Kemal de Osmanlı askeri. O halde hepimiz Osmanlı askeriyiz.

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