Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan 5 teğmenin ihraç edilmesinin yankıları sürerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 4 ret oyuna karşılık 5 oyla ve bir farkla alınan ihraç kararını hayır oyu veren komutanlardan birisinin daha emekliliğini istediği öne sürüldü.

"HAYIR" OYU VEREN GENERAL EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Sözcü'de yer alan habere, ihraç talebine karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu, emekliliğini istedi. Öte yandan "Hayır" oyu veren Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan da emekliye ayrılmıştı.

Tuğgeneral Hakan Tutucu

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, yürürlükten kaldırılan öğrenci andını okumalarının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, sevk edildikleri Yüksek Disiplin Kurulu'nca 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma' cezası almıştı. Dokuz üyeli Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş üyesinin oy çokluğuyla alınan kararda, teğmenlerin eylemleriyle, TSK'yı tartışılır hale getirerek, "toplumda ayrışmaya sebep oldukları" ve ordunun vatan, millet ve Atatürk'e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları belirtilmişti. Kurmay Başkan dahil Kurulun dört üyesi ise teğmenlerin eylemlerinin, disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceğini ifade ederek, teğmenler hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine işaret etmişti.